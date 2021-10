Notre table caennaise : la perle du Liban, rue de Geôle

La petite terrasse, pas très engageante, n’a pas bougé et retrouvera peut-être ses fréquents habitués, à condition qu’ils dépassent leur première impression faussée par la décoration et l’agencement très dense du restaurant. La cuisine, elle, est raffinée et dépaysante.



Hors des sentiers battus

A la carte de ce nouveau restaurant, une batterie d’entrées comprise entre 3 et 5€ : le fameux hommos, mousse de pois chiches à la crème de sésame ne manque pas de goût ; le taboulé libanais, riche en persil et tomates, ravira les végétariens et les autres ; le rakkakat, des feuilletés de fromage ; l’arayis, pain libanais grillé et fourré de viande assaisonnée... Chacune de ces entrées est un plaisir pour ceux qui aiment s’aventurer en dehors des sentiers battus. Cinq plats sont aussi proposés, dès 8€ pour l’assiette Falafel et ses boulettes de fèves et de pois chiches, à 15€ pour une découverte complète des talents du cuisinier, un plat mixte avec une brochette de tawouk, du blanc de poulet mariné, une autre de viande kafta, une de bœuf et des assortiments de petites entrées : un plat en forme de menu ! Outre quatre desserts tout aussi originaux, un thé à la menthe permet de finir le repas en beauté.



Pratique. La perle du Liban au 65 rue de Geôle. Tél. 02 31 38 78 35.