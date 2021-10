Malaunay : trois classes pour le groupe scolaire Brassens

Guillaume Coutey, maire de Malaunay et Philippe Vauchel, inspecteur de l'Education nationale se sont rendus dans le groupe scolaire le jour de la rentrée.

L'inspecteur y a effectué un comptage en maternelle et a validé la mise en place de trois classes, pour la plus grande satisfaction des élèves, des enseignants et des parents.

Au total, 69 écoliers (21 chez les tout-petits et petits, 24 en petite et moyenne section et 24 en moyenne et grande section) sont inscrits en maternelle au sein du groupe scolaire Georges Brassens.