Festival Au Son d'EUH LO : As de Trèfle en concert pour l'une de ses dernières dates

As de Trêfle est la tête d'affiche de la deuxième édition du festival Au Son d'EUH LO. D'autant plus que le groupe fera l'un de ses derniers concerts au festival qui se tiendra le 12 et 13 septembre prochain à Tessy-sur-Vire