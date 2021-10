Entre le lundi 18 et le dimanche 31 août, plus de 600 tonnes de paille sont parties en fumée dans un périmètre géographique étroit, entre Bourguébus, Grentheville, May-sur-Orne et Fleury-sur-Orne. Circonstance troublante : tous les sinistres se sont déclarés au beau milieu de la nuit, laissant penser à des incendies criminels.