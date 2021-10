Zaz dévoile Paris sera toujours Paris

"Paris sera toujours Paris" avait été enregistré en 1939 par Maurice Chevalier. En 2014, Zaz, l'un des phénomènes de ces dernières années,le reprend fidèlement.

Zaz va vite, comme le jazz

Seulement un an et demi après son second album, la Zaz qu'on aime s'apprête à sortir une troisième galette qui sent bon le Paris qui swing. L'album est annoncé pour le 10 novembre prochain. Au menu de la brasserie onirique de la belle, des reprises de vieilles chansons françaises et trois inédits produits par l'américain Quincy Jones. Rien que ça !

Ecoutez "Paris sera toujours Paris"