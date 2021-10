Une rentrée marquée par les rythmes scolaires et la formation des professeurs

A la veille de cette rentrée scolaire 2014, le recteur de l'Académie de Caen a tenu à être clair : "les rythmes scolaires ne sont qu'une partie de l'application de la loi du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République". Christophe Prochasson ne souhaite pas passer sous silence les autres grands axes de cette rentrée : la formation des professeurs avec en Basse-Normandie le renforcement de l'Etablissement superieur de l'enseignement et du professorat à Caen, et l'éducation prioritaire avec la mise en place du premier réseau régional d'éducation prioritaire plus, à Alençon au collège Louise Michel. "C'est le seul pour l'instant, mais il devrait y en avoir d'autres dans le Calvados et La Manche pour la rentrée 2015."

Le rectorat souhaite aussi cette année mettre l'accent sur les transitions entre les cycles. "Les redoublements ne sont que trop rarement efficaces", rappelle le recteur. "Nous souhaitons faciliter le passage entre les différents cycles, comme du CM2 à la sixième, en envoyant par exemple de temps à autres des élèves d'école élémentaire manger à la cantine du collège le plus proche pour mieux l'apprivoiser.



Par ailleurs, pour le recteur de l'académie de Caen, le changement de ministre de l'Education intervenu quelques jours avant cette rentrée 2014, n'entrâinera pas de perturbations particulières.