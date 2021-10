Pôle de santé : les étudiants prennent leurs marques

Une rentrée qui n'avait rien d'ordinaire puisqu'ils sont les premiers étudiants à avoir mis le pied dans le nouveau pôle des formations et de la recherche en santé : 17 000 m2, à quelques encablures du CHU, regroupant la faculté de médecine mais aussi les étudiants de la première année commune aux études de santé (médecine, odontologie, pharmacie et sage-femme), l'école d'orthophonie et les écoles paramédicales (infirmiers, aides-soignants, ambulanciers, cadre de santé, puéricultrices …)

Un dernier bâtiment doit être livré au premier semestre 2015. Montant total de l'opération : 56,5 millions. Au total, 4 000 étudiants doivent à terme suivre leurs cursus dans ce pôle de santé.