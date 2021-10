Rouen : surpris en pleine nuit en plein vol

Une fois sur place, entre la rue du Cordier et la rue Beauvoisine, Police Secours se trouve devant un homme faisant le guet devant l'épicerie volée. Surpris en flagrant délit, l'homme, âgé de 22 ans habitant Rouen, a alors pris la fuite vers la place de la Rouge Mare avant d'être rattrapé par les policiers.

Le deuxième homme, âgé de 40 ans et en train de voler des objets dans l'épicerie, a été surpris alors qu'il sortait du magasin. Il a alors lâché un sac par terre et s'est enfui avant d'être interpellé par un deuxième équipage de Police Secours. Dans le sac abandonné, les policiers ont retrouvé des bouteilles, des briquets, des feuilles à rouler et 13 flasques de vodka.