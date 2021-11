Mariah Carey chante pour Noel

C'est la seconde fois que Mariah Carey propose un album de noël. Le premier est sorti en 1994 s'appelait "Merry Christmas" et aurait été vendu dans le monde à plus de 12 millions d'exemplaires.

"Merry Christmas 2 you" sort le 11 novembre prochain et tentera de remonter un peu la côte de Mariah Carey qui a un peu déçu dernièrement avec moins de 1 million d'exemplaires pour son dernier album sorti en 2009 "Memoirs Of An Imperfect Angel".

Le premier extrait du nouvel album de Mariah Carey est "Oh Santa" un chant de noël certes mais plutôt dynamique par rapport aux standards du genre. Ce titre est completé par 10 titres traditionnels de noël et 4 inédits.

Découvrez dès maintenant "Oh Santa" de Mariah Carey: