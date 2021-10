Musique à Saint-Lô : Découvrez le nouveau clip de Bye Bye Léone

Après l'ère Born In Alaska, les Normands musiciens ont revêtu une nouvelle peau avec la création du groupe "Bye Bye Léone". Un brin rock, enivrant, et d'une pop-électro fulgurante, Bye Bye Léone a d'abord pris ses marques avec "Submarino". Alexis, Tiphaine, Raphaël et Mathieu membres du groupe dévoilent un extrait inédit "4-4-2". Un nouveau non clip sans scénario à découvrir sur tendanceouest.com. Retrouvez Bye Bye Léone en concert au El Camino à Caen avec Tropical Horses et Sorry Sorrow Swims.