Transports, culture, sport : les bons plans pour les collégiens

Pass Culture

Créé en 2006, le Pass'Culture 76 continue son chemin. Tous les collégiens de Seine-Maritime peuvent bénéficier d'un chéquier d'une valeur de 40 € à utiliser chez les partenaires du dispositif : théâtres, salles de spectacles et cinémas. Pour obtenir le pass, s'inscrire dès le 1er septembre sur www.collegiens76.net.

Pass Sport

Les collégiens ne sont pas les seuls à pouvoir disposer de cette aide : tous les jeunes à partir de 6 ans le peuvent. Le Pass'Sport 76 permet d'accéder au sport et à la vie associative avec une aide équivalente à 50% du montant de l'adhésion annuelle plafonnée à 60 € par an et par enfant. A partir du 1er octobre, se connecter directement sur www.seinemaritime.fr/teleservices76

Pass Transports

De 3 à 26 ans, circulez en illimité sur les lignes de transports en commun départementales à prix réduit. Le Pass'Transports 76 Jeunes s'adresse à tous les jeunes : les moins de 26 ans, les lycéens et collégiens doivent débourser 130 € pour avoir ce Pass, les maternelles et primaires 60 €. Les parents n'auront qu'à payer 30 € pour le troisième enfant scolarisé. Pour remplir le formulaire de demande du Pass Jeune, rendez-vous sur www.seinemaritime.fr/passtransports76