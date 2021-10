Les gros travaux routiers en septembre dans l'Orne.

Plusieurs secteurs connaissent actuellement des travaux routiers d'envergure dans l'Orne :

Cantons d'Écouché – Argentan ouest : Le chantier de la mise à 2x2 voies de la RD 924 entre l'autoroute A88 et Sevrai démarré en 2011 se poursuit. Les rétablissements de circulation sur les routes départementales et voies communales coupées sont intervenus progressivement sur les ouvrages d'art terminés. Les travaux de terrassements généraux de la 2x2 voies se terminent. Il convient donc pour tous les automobilistes d'être très vigilants sur les circulations d'engins, et plus particulièrement vers l'extrémité ouest du projet où une voie provisoire limitée en vitesse a été mise en service.

Canton de Carrouges : Des travaux de réfection d’un ouvrage d’art sur la RD 909, à proximité de la RD 908 sur la commune de Saint Martin L’Aiguillon, sont programmés jusqu'au 5 septembre. La circulation est interdite sur la RD 909 pendant les travaux (route barrée).

Canton de L’Aigle-Est : Des travaux de construction d’un giratoire sur la RD 918, sur la commune de Saint Ouen-sur-Iton, sont programmés jujsqu'au 3 octobre. La circulation est réglementée sur la RD 918 pendant les travaux (circulation alternée)





