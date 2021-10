Les CE2 de Tinchebray: premiers écoliers ornais au "tout numérique".

C'est une première dans l'Orne !

Pour cette rentrée scolaire à l'école André Breton de Tinchebray, 3000 habitants, dans le nord du Bocage ornais : les 25 écoliers de la classe de CE2 vont se voir doter d'une tablette numérique, à la place de leur cartable. Plus de bouquin, ni de cahier à transporter jusqu'à la maison ! Et dans la classe, plus de tableau noir ni de craie: ce sera un tableau blanc, numérique.

Les enseignants ont adapté leur pédagogie. Les parents souscrivent à cette expérimentation. Jérôme Nury, maire de Tinchebray :

Coût de cette expérimentation : 15 000€, financés en partie par les parents, par la commune, et par l’État.