Mahmoud Tiarci : "Il vivait pour son club, il est mort pour son club"

Il devrait y avoir beaucoup d’émotion, ce samedi 30 août au stade Lozai. A l'occasion de la rencontre opposant l'US Quevilly à Sedan, l'entrée a été rendue gratuite pour rendre hommage à Mahmoud Tiarci, dirigeant décédé le 5 août dernier à l'âge de 53 ans. Le match n'a pas été choisi de façon anodine : l'entraîneur de Sedan était devenu l'ami de Mahmoud Tiarci. Ce match est donc l'occasion de revenir sur la vie de ce dirigeant pas comme les autres : “Il vivait pour son club, il est mort pour son club”, a déclaré Michel Mutel.

“Taillé dans le granit”

Car le président d’honneur était devenu plus qu’un ami pour Mahmoud Tiarci. “Après la mort de son père en 1994, il est entré en dépression et venait tous les jours chez moi. Il me disait : “Mr Mutel, désormais c’est vous mon père.” L’histoire entre les deux hommes a commencé en 1984 : Michel Mutel est au club depuis déjà 30 ans et en est devenu le président. Mahmoud Tiarci, jeune de 21 ans, intègre le club sur la pointe des pieds. Une relation naît, qui ne s’éteindra que le 5 août 2014, après quatre années à lutter contre la maladie. “Ses médecins lui ont dit qu’il était taillé dans le granit maghrébin”, sourit Michel Mutel. Connu comme le loup blanc dans le milieu du football et à la Fédération Française de Football, modèle pour les jeunes du Club, Mahmoud Tiarci va manquer. Et Michel Mutel de conclure : “Oh mon camarade, mon copain, mon ami, ton ombre va planer encore longtemps sur le stade Lozai.”