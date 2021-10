Idées loisirs en Basse-Normandie pour ce week-end du 30 et 31 août

MANCHE



Grand Moto-cross de Gorges ce dimanche près de Periers. Il s'agit d'une épreuve nationale constituée des meilleurs pilotes français et d'une épreuve du championnat de France des jeunes. 200 pilotes sont attendus. Début des courses à 10h30.



Dimanche, à Chanteloup, c'est la fête Saint Gilles. La manifestation sera animée par l'humoriste Auguste Berdancier. Au programme : un méchoui le midi et des jeux champêtres et des structures gonflables l'après-midi.



Tendance Ouest est partenaire du Festival de la Terre et de la ruralité, ce dimanche à Quettreville-sur-Sienne près de Coutances de 10h à 19h. Au programme : freestyle vélo, rodéo, 4L cross, marché du terroir et de nombreuses animations pour toute la famille. L'entrée est gratuite de 10h à 11h.



Tout ce week-end, l'auto club de Les Cresnays organise son auto cross et sprint car, épreuve comptant pour le championnat de l'ouest et de Normandie venez encourager près de 160 pilotes. Essais le samedi et manches qualificatives en fin d'après midi et le dimanche ce sont les finales à partir de 16h30.



Ce dimanche, c'est la fête du port à Omonville la Rogue. De nombreuses animations sont prévues. Il y aura notamment un vide-greniers et une course d'OFNI, ce sont des objets flottants non identifiés. Toutes les infos à retrouver sur tendanceouest.com



Dans le cadre des Jeux Equestres Mondiaux en Normandie, l'hippodrome de La Glacerie-Cherbourg ouvre ses portes ce dimanche de 13h30 à 17h30 pour un après-midi de sport-spectacle avec 6 courses dont 5 réservées à des trotteurs à acheter. Les enfants seront les rois de la fête avec la présence d'un village hippokid's. Les parents ne seront pas oubliés avec des cadeaux à gagner. L'entrée est à 4€ pour les adultes, c'est gratuit pour les moins de 18 ans.



Dimanche, venez chiner sur la place de Coutainville, en face du Casino. Une quarantaine de brocanteurs seront présents. Que vous cherchiez une chaise longue en rotin, un tableau régional ou encore des cartes postales venez y faire un tour. L'entrée est gratuite, rendez-vous de 8h à 19h.



Ce samedi, sur l'hippodrome de Graignes venez assister aux courses de trot à partir de 19h. Soirée spectacle également avec un spectacle de danse orientale avec les «Belles d'Orient».



L'association «Chemin d'avenir» dont le but est de récolter des fonds pour financer la construction d'une maison des rues organise sa première édition de la «Dingovillaise». C'est ce dimanche à la ferme du four de Digosville. Différents parcours sportifs sont proposés avec 3 disciplines et 7 parcours : VTT, trail, randonnée. Plus d'infos sur chemindavenir.org



CALVADOS



Ce week-end, c'est la finale nationale des raids multisports de Nature en Suisse Normande. Par équipes de 3, les athlètes s'affronteront pendant deux jours entre le Calvados et l'Orne. 25h d'épreuves, 6000m de dénivelé, 220km à parcourir, toutes les infos sont sur tendanceouest.com

ORNE



Tout ce week-end, c'est le 5ème Bagnoles and Bikes Show et le 3ème Bagnoles Tattoo Show sur l'hippodrome de Bagnoles-de-l'Orne. Au programme : un tremplin rock, un bike show, un cabaret burlesque ou encore une ballade. L'entrée est à 6€ la journée et c'est gratuit pour les moins de 14 ans.



Concerts gratuits, tous les dimanches du mois d'août à 21h sur la place du Vivier à Sées, dans le cadre du rendez-vous «Les dimanches au bord de l'Orne». Cette semaine, soirée opéra rock avec Wenta. Elle interprétait Sadia dans la version originale de Starmania de Michel Berger et de Luc Plamondon. Elle fera revivre cet opéra rock qui avait révolutionné le genre.



Le premier «Cithèm Festival» est organsié ce samedi à la Halle aux Toiles d'Alençon. Au programme : une dizaine de groupes musicaux, 5 troupes de théâtre, expo photo, danse ou encore des arts graphiques. Animations non-stop de 14h à 1h du matin. L'entrée est gratuite.