Des contraintes draconiennes pour assurer la santé des chevaux

Ils devront éviter de se croiser”, résume Fabien Grobon, le directeur général du Comité d’organisation.

Après avoir été admis sur le territoire après contrôle, suite à la délivrance de certificats d’accueil par l’Etat, les chevaux seront strictement suivis. “La Normandie est une des premières régions européennes en ce qui concerne le patrimoine génétique et la richesse de son élevage. Il faut protéger cela de toute contamination éventuelle, comme il faut protéger tous ces chevaux, les plus grands athlètes du moment”, rappelle de son côté Laurent Cellier, le directeur des sports des Jeux. Ils sont ainsi répartis par discipline selon leur origine, leur provenance et leur nature d’activité.

“Le risque d’une épidémie, par exemple, est infime. Mais même infime, il n’est pas acceptable.” Chaque site dispose de cliniques vétérinaires et de salles d’examen, pour pouvoir anesthésier un cheval ou préparer son transport rapide vers une clinique en cas de besoin. “Ces mesures sont strictes : ce sont les mêmes que celles prises lors des derniers Jeux olympiques de Londres.”