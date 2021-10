Voile : saison terminée pour Claire Pruvot

Victime d'un malaise lors d'un entraînement au large de Port-la-Forêt dans le Finistère mercredi 20 août, la navigatrice caennaise Claire Pruvot a été contrainte de déclarer forfait pour toute la fin de la saison Figaro 2014. Elle ne prendra donc pas le départ de la course Lorient Horta Solo, qui s'élance vendredi 29 août du port du Morbihan en direction des Açores.



Secourue dans son bateau par les équipes du Pôle Finistère course au large, Claire Pruvot est depuis hospitalisée et doit subir de nouveaux examens. "Aujourd’hui ma priorité est de me remettre d’aplomb le plus vite possible afin de reprendre les entraînements. Il me faut retrouver toutes mes capacités physiques pour repartir sur de bonnes bases afin d’entamer sereinement la saison 2015. Depuis l’incident je reçois de nombreux messages de soutien qui me vont droit au cœur et je vous remercie pour ses marques de sympathie".