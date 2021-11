USO Mondeville - Williams : "Notre objectif c'est le top 4"

La seule équipe à représenter la Basse-Normandie au sein de l'élite du basket féminin français s'est renforcée cet été avec l'arrivée de trois joueuses, Sharp, Pagnier et Brumermane. Les Mondevillaises savent qu'elles seront attendues, elles qui sont parvenues en demi-finale de Coupe de France et en quart de finale de Coupe d'Europe, la saison dernière.

Lenae Williams qui entame sa quatrième saison au club s'est confiée à Tendance Ouest . Elle revient sur les principaux objectifs du club cette saison.



Quel est l'objectif de l'USOM cette saison ?

Nous visons le top 4 en championnat. Nous aurons aussi la chance de jouer l'Euroligue. Ce sera l'occasion de gagner encore en expérience. Mais j'insiste, notre objectif majeur reste de finir dans les quatre premières à l'issue du championnat.



Que pensez-vous des trois équipes qui vous devançaient la saison dernière ?

On ne les a pas toutes jouées alors c'est difficile de faire un pronostic à ce niveau là. Mais une chose est sûre. Elles ont profité de l'intersaison pour se renforcer. Il faudra être encore costauds cette année, car ça va être un championnat très compétitif.



Vous qui êtes au club depuis trois ans que pensez-vous de votre environnement ici à Mondeville ?

Il est très bon. C'est un club stable. Je me sens très bien ici, la preuve c'est que j'entame ma quatrième année alors que j'ai pas mal bougé par le passé. Nous avons une bonne base de supporters très fidèles. En dehors du basket, je suis une personne qui aime bien être à la maison. Je dors beaucoup (rires). J'espère que cette année je pourrais faire venir ma famille des Etats-Unis quelques jours.



