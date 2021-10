Valls II : réaction du député Stéphane Travert

Le député socialiste de la Manche salue bien entendu le maintien de Bernard Cazeneuve au gouvernement. Décision du couple exécutif qui témoigne de "la confiance du Président de la République et du Premier Ministre et la reconnaissance du travail réalisé ces derniers mois", pour Stéphane Travert c'est aussi "une fierté pour la Normandie et ses habitants".

Stéphane Travert se satisfait aussi de la nomination de Najat Vallaud-Belkacem à l'Education Nationale. "Elle saura porter haut l’ambition du Président de la République pour l’éducation, l’égalité et la jeunesse, priorités du quinquennat."

Le député a une pensée pour deux ministres sortants. Benoît Hamon, figure de la gauche du PS, "a su promouvoir une Ecole de la République au service de l’égalité réelle dont l’engagement et la réussite ont été reconnus par la communauté éducative". Mais aussi Frédéric Cuvillier, secrétaire d'Etat aux Transports, à la Mer et à la Pêche : "son action a été déterminante pour la promotion et le développement du potentiel maritime de notre pays".

Stéphane Travert assure enfin qu'il "portera une exigence d’égalité et de solidarité au service des salariés, de l’emploi et du pouvoir d’achat" lors de ces prochains mois à l'Assemblée, sous le gouvernement Valls II.