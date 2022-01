Privatisation de la poste, votre avis

Selon le souhait de la Fédération pour une alternative sociale et écologique - Anpag d'organiser une consultation sur le service postal et la privatisation de la Poste, Philippe Duron a choisi d'associer Caen à cette demande lors du Conseil municipal du lundi 14 septembre. Une initiative qui intervient alors que le débat sur l'ouverture de capital de la société française des postes est, plus que jamais, d'actualité. La consultation aura lieu le samedi 3 octobre devant la mairie et le théâtre.







Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire