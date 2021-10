Coup de neuf pour le Parc Expos à Grand-Quevilly

Le chantier, géré par la Crea, qui a fait appel au cabinet d'architectes 9bis, prévoit la construction de deux nouveaux bâtiments :

- Un bâtiment administratif, livré en mars 2015, comprenant deux niveaux pour 40 postes de travail;

- Un bâtiment de liaison entre les halls 7 et 8 jusque-là isolés du reste du parc. Il sera livré à l'horizon février 2015. Pour Carine Fouquier, directrice de Rouen Expo Evénements, la création de ce bâtiment et la restructuration de ces deux halls vont permettre de "récupérer plus de 5000m2 de surface exploitable".

Le reste des travaux menés concerne une restructuration des bâtiments existants, avec notamment une entrée rénovée pour accueillir aux mieux les visiteurs. Le hall 4 va lui accueillir un nouvel auditorium agrandi, "avec une capacité de 350 à 500 places et un gradin amovible rétractable", selon Carine Fouquier. Ces travaux devraient se terminer en juillet 2015.

450 000 visiteurs, 63 millions d'euros

L'ensemble des travaux coûte à la Métropole 9 448 583 € TTC. Un chantier d'ampleur pour un site qui accueille chaque année plus de 450 000 visiteurs et qui génère près de 63 millions de retombées économiques indirectes, réparties essentiellement entre l'hôtellerie, la restauration et les transports. Le Parc Expos continue d'accueillir des salons, congrès et séminaires pendant les travaux. Deux halls sur sept sont exploitables.

Pour mémoire, les halls datent des années 1960 et selon Marc Massion, "à l'origine, lors de la concertation entre les différents acteurs de l'époque, ils devaient servir deux ans pour dépanner Rouen". 54 ans après, les halls seront donc enfin restructurés.

Pour Carine Fouquier, il s'agit de se mettre au niveau de la concurrence des différents Parcs des Expositions. Le travail semble porter ses fruits puisque le Parc Expos "new look" accueillera dès janvier 2016 le plus grand salon de maintenance industrielle, salon que la directrice n'était pas en mesure d'accueillir jusque-là.