Caen : la ligne 2 du tramway en 2018 rejetée !

C'était officiel, ça ne l'est plus. Le projet de deuxième ligne de tramway à Caen, prévue pour 2018, a volé en éclats mardi 26 août, huit mois après avoir été validé par Viacités, le syndicat des transports de Caen la mer. En conférence de presse, le nouveau président de Viacités, Rodolphe Thomas, donne quatre mois à son équipe pour prendre une décision. "Nous ne referons pas d'étude de faisabilité, mais il faut tout remettre à plat car aujourd'hui nous n'avons pas les garanties financières pour trouver les 299 millions d'euros nécessaires", a-t-il expliqué.

Pour lui, des "mauvaises nouvelles" ont interféré dans ce dossier ces derniers mois. "La somme qui devait provenir de l'écotaxe sera revue de moitié, et de plus, Amiens s'est retiré du groupement d'achat des nouveaux tramway sur fer", soutient le maire d'Hérouville. "Ceci laisse Caen seul dans cette commande, ce qui entraîne une augmentation du prix d'achat." “Nous aurions les financements, nous lancerions les travaux des lignes 1 et 2 telles qu’elles ont été validées en décembre dernier. Mais ce n’est pas le cas”, indique l’un des vice-présidents de Viacités, Michel Patard-Legendre.

Pour l'heure, dans ce dossier, Viacités peut compter sur le soutien du Conseil régional à hauteur de 15 millions d'euros via les Fonds européens, mais aussi sur une aide maximale de 47 millions d'euros de la part du Conseil général du Calvados. Encore faut-il que le projet soit clairement défini. "Nous ne réaliserons pas ce projet de deux lignes fer en 2018 comme cela avait été convenu, car le problème est avant tout d'ordre financier et il n'est pas question de le financer par des hausses d'impôt", a expliqué Michel Patard-Legendre.

Quant à la ligne 1, les responsables en place à Viacités pensent pouvoir la faire fonctionner jusqu'en 2022, malgré les pannes à répétition dont elle est victime. "C'est au constructeur Bombardier d'assumer les conséquences des problèmes techniques rencontrés, pas à l'agglomération." Quoiqu'il arrive, cette ligne ne sera pas supprimée avant 2018, contrairement à ce qui avait été prévu. Viacités se donne quatre mois pour prendre des décisions, aussi bien sur la ligne 1 que sur la future ligne 2 qui du coup ne devrait pas voir le jour avant 2022.