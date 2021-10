L'équipe de "Boys like us" sera à l'Omnia demain soir

Après la venue de Thomas Cailley, le réalisateur du film "Les combattants" hier, l'Omnia continue de fêter ses quatre années d'existence en beauté.

Demain soir à 20h, le réalisateur et les comédiens du film "Boys like us" se rendront dans le cinéma d'art et d'essai.

Synopsis

Rudolf, Nicolas et Gabriel sont trois trentenaires gays, parisiens névrosés et agités. Les montagnes de l'Autriche où ils débarquent vont les obliger à se poser des questions sur leur façon de vivre, leurs amitiés profondes et leurs amours éphémères. Devant l'immensité de la nature, une mise au point est nécessaire...