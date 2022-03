Démission du gouvernement : les principales réactions en Basse-Normandie

"La décision s'imposait", pour Philippe Duron

"Cette décision s’imposait après l’interview donnée par le Ministre de l’économie au journal Le Monde. Pour ma part, conscient des difficultés que rencontre le pays, je voterai la confiance pour une politique économique courageuse et solidaire", estime le député socialiste du Calvados, Philippe Duron.

"Un remaniement ne peut pas être efficace", pour Marie-Jeanne Gobert

"Les objectifs fixés par le Président de la République pour la constitution du prochain gouvernement n’ont rien de rassurants", affirme Marie-Jeanne Gobert, élu communiste au Conseil régional. "La solution d’un nouveau remaniement ne peut pas être efficace, tant que le Chef de l’Etat, François Hollande et le Chef du Gouvernement, Manuel Valls, réfuteront l’idée que d’autres choix politiques sont possibles."

"La crise officialisée", pour Cédric Nouvelot

"Avec la démission de son Gouvernement, le Premier Ministre ne fait qu’officialiser la crise politique de la majorité", estime Cédric Nouvelot, secrétaire de la fédération Calvados de l'UMP. "Le Président de la République ne dispose plus de majorité pour gouverner la France."



"Indispensable pour affronter la crise socio-économique", pour Joaquim Pueyo

"Je soutiens sans réserve la démarche du Premier Ministre Manuel Valls qui, par ce remaniement, veut à la fois de la clarté, de la cohésion et de l'unité. Cela est indispensable pour affronter la crise socio-économique et porter clairement la voix de la France au sein de l'Union européenne", indique le député socialiste de l'Orne et maire d'Alençon.



"La règle c'est le chômage", pour Stéphane Travert

"Il n'y a pas plus de remaniements sous Hollande que sous Chirac ou Sarkozy. La règle c'est le chômage, c'est notre objectif principal et il faut que le nouveau gouvernement répondre à cet objectif", assure Stéphane Travert, député socialiste de La Manche.