Abraham Niyoukuru remporte l'enduro des sables de Coutainville

1240 coureurs adultes ont pris le départ du "mythique" enduro pédestre des sables de Coutainville, le dimanche 24 &oût à 13h45, marée oblige.

Des conditions idéales

Les conditions étaient idéales pour les 940 hommes et 300 femmes qui ont couru sur la plage de "Coutain" et les dunes de la pointe d'Agon. Contrairement à l'année passée, les forçats du sable avaient le vent de dos pour le... retour.

Dès le départ de la course, les africaines et africains, ont donné le tempo : rapide, très rapide.

Un doublé pour le Burundi

Côté femme, la très belle coureuse burundaise Betty Kathambi Murungi remporte l'épreuve avec beaucoup d'avance sur la seconde en... 38 minutes et 46 secondes pour 10 km. Derrière elle, deux ukrainiennes, Valentyna Poltaska en 43'02'' et Olena Petrova en 43'08''. Côté homme, son compatriote Abraham Niyoukuru, premier sur le podium, a mis moins de 45 minutes pour courie les 14 km de l'enduro. Il devance le kenyan Dieudonné Disi et Onesphore Nkunzimana.

Betty Kathambi Murungi, gagnante de l'enduro des sable féminin

Il faut... aimer le sable et l'eau de mer pour courir l'enduro de "Coutain"

Les vitamines offertent à l'arrivée ne sont pas du luxe pour les premiers... comme pour les derniers

Ils viennent de courir 14 km en 45 minutes et sont... à peine fatigués !

L'ambiance était conviviale et familiale, dans les rangs des coureurs comme dans le public, fidèle à la signature de la petite station balnéaire de la Manche où il fait si bon... courir.