Circulation réglementée dès midi autour de Montormel

La circulation est réglementée ce vendredi 22 août aux abords de Montormel pour permettre le bon accès au site du Mémorial à l'occasion du 70ème anniversaire de la fin de la Bataille de Normanide.

Du fait de l’afflux de circulation attendu, la circulation sur la route départementale 16 se fera en sens unique de Chambois au Mémorial, à partir de 12h et jusqu’à la fin des cérémonies (19h). Dans le sens inverse, les véhicules seront déviés par Coudehard et Saint-Lambert-sur-Dive. L’accès à la RD16 (Chambois-Mont-Ormel) depuis les RD710 et RD711 sera également interdit.