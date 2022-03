Dix-neufs artistes pour 8 soirées de concert aux Jeux équestres mondiaux

Le dimanche 24 août, le groupe culte Kool & The Gang puis le Soul Vintage Orchestra se produiront pour le concert d’ouverture. Le lundi 25, ce sera le jour des Caennais Mes Souliers Sont Rouges et de la musique électro-jazz-hip-hop-rock de Misteur Valaire. Jeudi 28, c’est au tour de l’Irlande, avec l’accordéon de Sharon Shannon et le banjo de We Banjo 3. Flynnville Train ainsi que Kevin Buckley & The Yee Haw Band se produiront pour la soirée country du vendredi 29. Soirée 100% caennaise le samedi 30 avec le rap des Casseurs Flowters (Orelsan et Gringe) et l’humour de Oldelaf. Jeudi 4, venez en famille pour assister au concert de Joyce Jonathan et Louis Bertignac. Soirée US le vendredi 5 avec Aloe Blacc et Nick Waterhouse. Le concert de fermeture, le 6, sera majoritairement caennais : Fakear, Granville, Malo, Superpoze, accompagnés des Lanskies de Liverpool.

A partir de 19h au Parc des Expositions. Gratuit pour les visiteurs du Village.