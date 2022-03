Les paroisses s'organisent pour accueillir les touristes pendant les Jeux

"Donner du sens à ses vacances !" C'est le leitmotiv de l'opération "L'élan des paroisses", mise en place dans le Calvados. Avec l'Association patrimoine religieux tourisme et loisirs, les membres de la communauté chrétienne se mobilisent pour recevoir, durant toute la durée des Jeux, au sein des églises et des temples.



"Laissez-vous surprendre par la diversité architecturale et spirituelle des monuments historiques qui ont, depuis toujours, façonné l'âme des villes de Caen et Lisieux", invite ainsi l'évêque du Calvados, monseigneur Boulanger.



Des messes internationales, en langues étrangères, seront célébrées. Des bénévoles seront aussi présents sur chacun des sites pour accueillir les touristes. Une brochure a par ailleurs été éditée pour les guider. A consulter ci-dessous ou sur http://jem14.eklablog.com/.



