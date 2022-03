C'est bien là la nouveauté de ce rendez-vous annuel : pour la première fois, le déplacement se fait en autocar et non plus par le train.

Quelques 480 pèlerins sont du voyage au départ des principales villes ornaises. Ce pélerinage est présidé par Mgr Jacques Habert, évêque de Sées, qui voyage avec les pélerins dont quelques 200 hospitaliers, qui aident les moins valides.

Jean Malet, le directeur du pèlerinage :

Le départ du pèlerinage à Lourdes du diocèse de Sées Impossible de lire le son.

Retour dans l'Orne vendredi prochain 29 août.