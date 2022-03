10ème Louisan Party à Anctoville

C'est une journée bien remplie qui vous attend à la base sportive Louisan. Une grande compétition de BMX est ouverte aux jeunes normands, licenciés ou non du milieu de matinée jusqu'en fin d'après-midi. Le public est invité à voir ces acrobaties à vélo.

Ensuite, tout le monde, adultes comme jeunes, pourra participer au parcours du combattant organisé par l'équipe de la base et qui devrait vous en faire voir de toutes les couleurs! (Prévoir un vêtement de rechange). C'est à 18h30.

Il y aura aussi un repas-concert et du laser ball à la tombée de la nuit.

Essais : de 9h00 à 11h00

Course 20 pouces : 1ère manche qualificative en 20 pouces à 11h30

Pause repas : 12h00 à 13h00

Course 20 pouces : 2ème manche jusqu’aux finales de 13h00 à 16h00

Course 16 pouces : 16h15 à 18h00

Récompenses : 18h15

18H30 : jeu de village (inscription sur place à 2euro) avec de nombreux lots à gagner

« PARCOURS DU COMBATTANT »

20h00 : repas sur réservation avec un menu complet ou buvette/ sandwich à l’improviste….

21H00 CONCERT GRATUIT et LASER BALL en nocturne (3 euros la partie)

Retrouvez toutes les informations sur www.louisanbase.com

Ecoutez Nicolas Vauclin, responsable de la base, nous présenter la journée: