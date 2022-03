Koh-Lanta revient le 12 septembre sur TF1

"Koh-Lanta revient dès le 12/09 à 20h55 avec 13 des aventuriers les plus emblématiques, présenté par Denis Brogniart", a tweeté TF1, après un an et demi d'absence du programme, que suivaient quelque 7 millions de fans.

#KohLanta revient dès le 12/09 à 20h55 avec 13 des aventuriers les + emblématiques, présenté par @DenisBrogniart pic.twitter.com/dLc9S8DpXr — TF1 (@TF1) 19 Août 2014

Mélange de téléréalité et d'aventures, Koh-Lanta, déclinaison de l'émission britannique "Survivor", allie stratégie, survie et épreuves sportives dans des cadres paradisiaques avec eaux turquoises, sable blanc et jungle. C'était l'un des plus gros succès d'audience.

Les amis c'est officiel # kohlanta revient le 12 septembre. Les aventuriers sont prêts. — Denis Brogniart (@DenisBrogniart) 19 Août 2014

Un drame en 2013

Atteint d'une pathologie du coeur, Gérald Babin, 25 ans, était mort d'une crise cardiaque le 22 mars 2013, lors du premier jour de tournage de la 16e saison au Cambodge.

Selon la société de production, Gérald Babin avait été pris de crampes lors du premier jeu suivant l'arrivée des participants sur le site. Il a été pris en charge par le médecin urgentiste de l'émission, Thierry Costa, qui lui a prodigué les premiers soins, avant de décider de l'évacuer vers l'hôpital où il est mort.

Après ce décès, le premier dans un programme de télé-réalité français, TF1 avait annoncé l'annulation de la saison 2013.

Le suicide du docteur Costa

Quelques jours plus tard, le Dr Thierry Costa s'était suicidé, s'estimant "sali" par les médias, dans une lettre posthume.

En mars, la société productrice du jeu, Adventure Line productions, avait conclu un accord financier avec la famille de Gérald Babin, pour plusieurs millions d'euros. Une information judiciaire pour homicide involontaire par le parquet de Créteil a néanmoins été ouverte en juillet 2013, qui devrait utiliser les rushes du tournage.

Source : AFP.