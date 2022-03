CAEN-LILLE (0-1) : Malherbe pas verni au Mans

Les temps forts

5e. Profitant d’un peu d’espace laissé devant lui, Ngolo Kanté s’est aventuré dans un court rush solitaire. Mais sa frappe décroisée à l’entrée de la surface de réparation n’a pas attrapé le cadre.

27e. Première véritable situation de but pour les Caennais avec Lenny Nangis lancé dans la surface de réparation

34e. Divock Origi s’amuse côté gauche devant Jean Calvé avant de servir Marvin Martin à l’entrée de la surface, mais la frappe de ce dernier, contrée, file en corner.

55e. Après avoir tenté une percée côté gauche, les Caennais renversent le jeu pour trouver Jean Calvé à l’autre bout du terrain. Le latéral droit caennais s’est alors avancé sur une dizaine de mètres avant de déposer le ballon sur la tête de Fodé Koïta. Bien que battu, le portier Lillois a regardé le ballon passé au dessus de sa cage.

68e. Lancé en profondeur, Divock Origi s’écroule dans la surface de réparation caennaise, sur un excellent tacle de Dennis Appiah. Mais l’arbitre voit injustement faute. L’attaquant belge se fait (in)justice lui-même et ouvre le score. Il s’agit alors du premier tir cadré des Lillois de la rencontre.

Les joueurs en vue côté caennais

Ngolo Kante a éclairé le milieu de terrain caennais. Toujours juste dans ses passes, il a récupéré un très grand nombre de ballons, avant de régaler la galerie avec des gestes techniques jamais superflus, pour mieux servir le jeu caennais. Un peu moins en vue en deuxième mi-temps.

Jordan Adéoti, au milieu de terrain, a fait valoir de grosses qualités athlétiques à la récupération.

Damien Da Silva a de quoi devenir l’homme fort de la défense caennaise. Il l’a encore prouvé ce soir pour son deuxième match officiel. Couverture irréprochable et capacité intéressante à porter le danger vers l’avant, surtout en fin de match.

Ils sont restés discrets

Après avoir marqué deux buts pour son premier match en Ligue 1, Mathieu Duhamel a connu une soirée bien moins rose. Avec seulement 12 ballons joués en première mi-temps, il n’a pas eu l’occasion de s’illustrer. Sa grave blessure en seconde période l’a privé de la fin du match. Et certainement d’autres rencontres...

Julien Féret. Pas toujours facile à trouver au moment de construire les offensives, il a manqué de justesse technique sur de nombreuses passes ou accélérations. Un match raté.

Et maintenant ?

Avec 3 points en deux matchs, Malherbe n’est bien évidemment pas en retard. Mais les deux blessures enregistrées ce soir (Mathieu Duhamel et Emmanuel Imorou), auxquelles il faut ajouter la suspension possible de Dennis Appiah suite à son carton rouge, risquent de peser lourd ces prochaines semaines. A commencer par le déplacement à Reims, samedi 23 août.

La feuille de match

Caen-Lille : 0-1 (0-0)

Vendredi 15 août 2014 au Mans - 2e journée de Ligue 1

But : Origi (sp 69e) pour Lille.

Cartons jaunes : Kanté (3e), Adéoti (75e) pour Caen ; Balmont (2e), Lopes (73e) pour Lille.

Carton rouge : Appiah (68e) pour Caen.

SM Caen : Vercoutre - Appiah, Da Silva, Pierre, Imourou (Calvé, 34e) - Adéoti, Kanté, Féret (cap) - Nangis (Seube, 71e), Raspentino, Duhamel (Koïta, 50'). Remplaçants : Perquis (g), Saez, Lemar, Bazile. Entraîneur : Patrice Garande.

Lille OSC : Enyeama - Corchia, Kjaer, Basa, Béria - Mavuba (cap), Balmont, Gueye, Martin (Lopes, 46e) - Kalou (Mendes, 61e), Origi (Delaplace, 88e). Remplaçants : Elana (g), Rozehnal, Souaré, Roux. Entraîneur : René Girard.