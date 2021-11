Espace Jean Vilar : une rentrée pleine de surprises à Ifs

Ouverture de la saison vendredi 1er octobre à 19h30 avec “Krafff”, un curieux parallèle de personnages entre vivants et marionnettes de papier froissé, noué, sculpté. Mardi 5 octobre, 20h30, place au spectacle “Ce qui nous lie”, qui associe une acrobate jouant dans les lianes suspendus au plafond, un jongleur “contorsionniste des oreilles” et un trio voué à la musique tango. Un drôle de mélange.



Les marionnettes sont aussi au programme de jeudi 14 octobre avec “Le vieil homme aux oiseaux” à 20h30, pour un spectacle entrecoupé de références aux films noirs des années 60, en forme d'enquête policière absurde sur la vieillesse. Les tout-petits seront enfin mis à l'honneur en fin de mois avec “Pluie”, medley de musique et de théâtre.





Pratique : Espace Jean Vilar, 02 31 82 69 69



Légende : Wouarf ! Art, la place des chiens dans l'histoire de l'art, en novembre à l'espace Jean Vilar.



