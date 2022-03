Idées loisirs en Basse-Normandie pour ce week-end du 16 et 17 août

MANCHE



Jusqu'à dimanche, le pôle hippique de Saint-Lô vous invite à la 28ème édition du Normandie Horse Show. De nombreuses épreuves prévues à quelques jours des jeux équestres mondiaux. Compétitions de niveau international mais aussi amateurs, avec sauts d'obstacles, élevage, attelage... Il y a aussi de nombreuses animations tous publics. Pour les amateurs de bonnes affaires, retrouvez aussi le vide-greniers ou la boutique officielle des Jeux équestres mondiaux sur place. Parking : 5-6€. Manifestation gratuite. Retrouvez le programme complet sur www.normandie-horse-show.fr



Ce samedi, le moulin de Gouville vous attend pour une journée de fête. Toute la fin de journée, vous pourrez vous amuser en famille avec de nombreuses animations, visiter le moulin et profiter d'un spectacle son et lumières le soir. Rendez-vous dès 16h samedi pour en profiter. Vous pouvez aussi réserver pour le repas du soir dès à présent auprès de l'Office de Tourisme de Gouville.



CALVADOS



Cet été, le Crédit Agricole Normandie fait le tour des plages et des festivals de la région. En partenariat avec Mauna Kéa, le Viaduc de la Souleuvre et Tendance Ouest, participez à de nombreux jeux, animations sportives et ludiques. A la clé de nombreux cadeaux comme des tablettes tactiles ou des coffrets cadeau. Le prochain rendez-vous c'est ce samedi à Luc-sur-mer et ce dimanche sur la plage de Courseulles-sur-mer.



Le plus grand cirque de Normandie, le cirque Borsberg continu sa tournée dans la région. Ce week-end la représentation a lieu ce samedi à 18h et ce dimanche à 15h, rendez-vous au stade de foot de Port-en-Bessin.



ORNE



Concerts gratuits, tous les dimanches du mois d'août à 21h sur la place du Vivier à Sées, dans le cadre du rendez-vous «Les dimanches au bord de l'Orne». Cette semaine, soirée rock celtique, avec Kat Mataf. Ces Kat là nous racontent des histoires au parfum de rhum et d'aventures, en un subtil mélange de rock et de tradition, de Dunkerque à Lorient et de Toulon à Brême.



Ce week-end, c'est la 10ème édition d'une course de caisse à savonnette au Plantis, à la Croix de Pierre dans l'Orne. Présentation et essais ce samedi à partir de 14h, spéciale nocturne avec des descentes de nuit à 21h et ce dimanche courses à partir de 9h30 et remise des récompenses en fin d'après-midi. Pour y assister, l'entrée est gratuite.