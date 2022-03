Badminton : des joueurs chinois en visite à Rouen

Quatre jeunes joueurs, âgés de 13 à 15 ans, et originaires de Ningbo, ville de plus de 5 millions d'habitatnts, viendront accompagnés de deux entraîneurs et du directeur adjoint du centre d'entraînement auquel ils sont inscrits. Ils s'opposeront aux joueurs du club de l'agglomération lors de rencontres amicales.

Ce n'est pas la première fois que des joueurs chinois viennent au MDMSA. Les soeurs Vignes y étaient venues au début des années 2000 et font aujourd'hui partie du gratin mondial. La Chine est aujourd'hui le pays du badminton, avec 33 millions de licenciés, soit le tiers du total dans le monde.