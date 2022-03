9ème semaine acadienne à Saint Aubin sur mer

En cette année de commémoration du 70 ème anniversaire du Débarquement et de la Bataille de Normandie, cette manifestation aura pour thème « Le Grand Débarquement ». Ainsi, chaque spectacle, chaque concert, chaque animation, fera, à un moment ou à un autre, référence à ce moment si particulier qui vit des milliers de jeunes soldats, dont des Acadiens, débarquer sur des plages dont la plupart ne connaissaient pas l’existence jusque là. Seront présents à cette occasion: Louise Moyes, Duane Andrews les Benoit pour Terre Neuve et Labrador, Mélanie LeBlanc, Marie France Comeau, Lucien Allard, AcaClowns pour le Nouveau-Brunswick, les chanteurs de "La voix de la mer", les danseuses es "Pieds au vol", Gerry Boudreau pour la Nouvelle Ecosse, Jocelyne Pettit pour la Colombie Britannique, Alexandra Hernandez pour Saint Pierre et Miquelon.

Venez en famille ou entre amis profiter des ces 3 derniers jours de festival. Ne manquez pas le tintamarre, le feu d'artifice ou encore le spectacle musical "La voix de la mer".

Le programmecomplet est à retrouver sur www.semaineacadienne.net

Ecoutez Mylène, office de tourisme de Saint Aubin, nous présenter les différentes animations: