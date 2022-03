Le jeu "2048" débarque à Rouen

Nicolas Grèverie et Florent Samat ont fondé la société Gamit, installée dans les locaux de Seine Innopolis, en février 2013. Leur métier ? Concepteur de jeux vidéos. "Nous créons le gameplay (ce que le joueur peut faire) et les mécaniques de jeu", explique Nicolas Grèverie, directeur de Gamit. Jusqu'alors, les deux fondateurs ne sont que deux à travailler dans l'entreprise, même s'ils emploient régulièrement des freelance. Leur clients ? Plutôt des offices de tourisme ou la région, concède le directeur.

Jouer pour apprendre

Lorsque les deux associés se sont lancés dans la création d'entreprise, c'était surtout dans le but d'utiliser le support ludique comme nouveau média d'expression et de sortir le jeu de son carcan ludique. "On souhaite que le joueur joue pour quelque chose : apprendre, comprendre, découvrir. On souhaite montrer ". Si Nicolas est plutôt spécialisé dans les technologies, Florent est passionné de patrimoine et de culture générale. C'est donc assez naturellement que les lauréats 2011 du concours Créac'tifs ont décidé de créer récemment un 2048 à la sauce rouennaise.

Un 2048 incluant les monuments rouennais

Le jeu version Gamit est disponible uniquement sur le web. Lorsque deux monuments identiques se touchent, ils fusionnent et deviennent un autre monument. "En tout, nous en avons regroupé neuf tels que le Vieux-Marché, le gros-horloge, la Cathédrale etc", précise Nicolas Grèverie. Le but n'est donc pas d'atteindre 2048 mais d'arriver à la côte Sainte-Catherine. En déformant ce jeu célèbre, les deux game designers souhaitent faire découvrir le patrimoine de la ville aux cent clochers.

Un défi qui semble se réaliser tant le jeu séduit les rouennais... ou les touristes désireux de découvrir notre belle ville.

Pratique. http://www.gamit.fr/