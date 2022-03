Rouen : le premier Frutteria de France ouvre ses portes

C'est le 30 juillet que Frutteria a ouvert ses portes rue de Crosne à Rouen. Le nom ne vous dit rien ? C'est normal. Si Frutteria est très implantée en Italie, le concept débarque à peine en France.

Et Rouen se veut une ville test pour ces produits transalpins. "L'idée est d'apporter une gamme de fruits et de légumes assez large et de les vendre au prix de 1,50€ le kilo", explique Saïd Belk, le gérant.

Asseoir le concept

Pour le moment, l'enseigne travaille avec des producteurs italiens mais l'objectif est de travailler avec des produits français à terme même si proposer uniquement du 100% français paraît compliqué pour les gérants. Et s'il paraît étonnant d'acheter des produits à 1,50 le kilo, quel que soit le fruit ou le légume choisi, sachez que la qualité n'est pas mise de côté. "Il s'agit simplement de produits bien achetés et en quantité importante".

Pour le moment, la franchise en voie de développement compte quatre salariés, mais est amenée à se développer. "Nous avons ouvert fin juillet, nous sommes dans une période de transition, mais nous espérons que la croissance va s'effectuer dès octobre", raconte Saïd Belk.

Frutteria bénéficie d'environ deux arrivages par semaine. Et comme la surface de la boutique est un peu trop importante, des fleurs sont également proposées à la vente. Pour le moment, le retour client semble favorable et encourage les salariés à poursuivre dans leur lancée... pour le plus grand bonheur de notre portefeuille.

Pratique. Rue de Crosne à Rouen. Du lundi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 19h et le dimanche matin de 10h à 12h30.