Etretat : Sauvetage d'un surfeur en pleine nuit

A 21h30, un témoin a alerté les pompiers, après avoir aperçu un surfeur en difficulté. Les pompiers ont ensuite averti le centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (cross) de Gris-nez qui a coordonné l'opération de sauvetage.

Un hélicoptère de la marine nationale avec plongeur et treuil, un hélicoptère des douanes du Havre avec vision nocturne, une vedette SNSM de Fécamp et les pompiers ont été mobilisés pour l'occasion. Vers 22h40, l'équipage de la vedette a récupéré le surfeur sain et sauf.