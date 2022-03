Quatre mineurs veulent voler une moto à Caudebec-lès-Elbeuf

Les quatre suspects s'étaient introduits dans un parking souterrain pour voler un véhicule. C'est un riverain qui a alerté les forces de l'ordre après avoir entendu des bruits sourds dans le parking souterrain. Sur place, la BAC a reçu le soutien des agents de Police Secours. Alors que ces derniers bloquaient les accès du parking, les membres de la BAC y sont entrés. Là, ils ont surpris quatre jeunes hommes en train de taper fort contre un box de stationnement pour l'ouvrir. Ils y sont parvenus.

Quatre mineurs

La BAC a choisi ce moment pour interpeller les voleurs. L'un d'entre eux était déjà sur une moto et s'apprêtait à la subtiliser. Les quatre interpellés, âgés de 14 à 17 ans et demeurant Saint-Aubin-lès-Elbeuf, Caudebec et Cléon, ont avoué avoir ouvert d'autre box. Ils ont été interpellés et placés en garde à vue.