Idées loisirs Normandie - 28 sept

De 15h à 17h, le planétarium Ludiver vous propose de découvrir « les contes et légendes du Cotentin » à Tonneville.

Du théâtre gratuit ce soir à 20h au Préau à Vire avec le spectacle « C'est vrai ce mensonge? »

Ce soir place à la Ligue des Champions, Marseille se déplace à Chelsea, Auxerre reçoit le Real de Madrid à l'Abée Deschamps, des rencontres à suivre dans les établissements bas-normand au Stadium et au Bernières à Caen, au Pub Fiction et au Lewis Pub à Bayeux, à l'Entracte à St Lô et dans de nombreux établissements de la région.

Le Grand National du Trot traverse les 13 plus beaux hippodromes de France pour son championnat, demain la course se déroule sur l'hippodrome du Mont St Michel, au programme également des ateliers de découverte des paris en ligne et 1 an de Quinté à gagner.

C'est « scène ouverte » demain au Hamak à Caen, 3 micros et une guitare vous attendent pour faire découvrir votre talent, au Hamak de 20h30 à 1h30 demain soir Avenue de Tourville à Caen.

Aux ateliers Tandem à Caen-Maladrerie, découvrez le festival du court métrage. C'est à partir de samedi 20h30 pour seulement 5 euros vous pourrez découvrir de nombreux courts et un échange avec l'un des réalisateurs. Toutes les informations sur http://www.caentandem.com/

Demain la chanteuse normande, Shéryfa Luna est en séance de dédicace à l'Espace culturel Leclerc à Caen.

Après avoir vendu plus d'un million de disques, Shéryfa Luna propose de vous faire découvrir son dernier opus « Si tu me vois » sorti il y'a 15 jours.

