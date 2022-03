Sortir en région : mardi 12 août

Demain, mercredi, participez à des séances de Fit'N Dance à proximité de la plage de Colleville. Le Fit'N Dance c'est un mélange de fitness et de danse inspiré de la zumba mais avec plus de diversité. Rendez-vous de 18h à 19h, c'est gratuit. Plus d'infos sur crea2danse.e-monsite.com



Prendre l'air sur la digue et chiner sur la place, en face du casino : c'est ce que vous proposent environ 40 brocanteurs ce vendredi à Agon-Coutainville. Que vous cherchiez une chaise longue en rotin, un tableau régional, des cartes postales, un petit buffet de cuisine, ou une paire de vasques de jardin, venez y faire un tour. C'est de 8h à 19h.



Ce vendredi, l'association Accueil et Soutien par le Loisir et l'Activité Motrice, organise le Beach Basket Tour sur la plage de Ouistreham. Inscriptions sur place le jour même, c'est gratuit et ouvert à tous.



Et en ce mardi 12 août, c'est le 70e anniversaire de la Libération d'Alençon. Plusieurs événements sont organisés à l'occasion de cette date importante dans l'histoire de la ville. Retrouvez le programme complet des festivités sur paysdalencontourisme.com