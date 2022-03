Sortir en région : lundi 11 août

Le cirque Borsberg est de passage à Courseulles-sur-mer cette semaine. Rendez-vous au parc de l'edit pour les représentations qui ont lieu aujourd'hui à 20h, demain à 18h et mercredi à 15h.



Cet été, le Crédit Agricole Normandie fait le tour des plages et des festivals de la région. En partenariat avec Mauna Kéa, le Viaduc de la Souleuvre et Tendance Ouest, participez à de nombreux jeux, animations sportives et ludiques. A la clé de nombreux cadeaux comme des tablettes tactiles ou des coffrets cadeau. Le prochain rendez-vous c'est samedi sur la plage de Luc-sur-mer et dimanche à Courseulles-sur-mer.



Concerts gratuits, tous les dimanches du mois d'août à 21h sur la place du Vivier à Sées, dans le cadre du rendez-vous «Les dimanches au bord de l'Orne». Cette semaine, soirée rock celtique, avec Kat Mataf. Ces Kat là nous racontent des histoires au parfum de rhum et d'aventures, en un subtil mélange de rock et de tradition, de Dunkerque à Lorient et de Toulon à Brême.



L’Office de Tourisme vous propose, cet été, une visite nocturne inédite de Verneuil-sur-Avre, ville classée parmi les 100 Plus Beaux Détours de France. Découvrez, à la tombée du soir, les mystères de cette ancienne cité médiévale. C'est tous les vendredis soir, l'entrée est à 3€50, c'est gratuit pour les enfants de moins de 12 ans.