Mint : nouveau bar à Rouen

Le Mint Rouen a ouvert ses portes au public le mercredi 6 août. Le bar à cocktails, situé rue des Champs Maillets à Rouen, a fait du mojito sa spécialité. Il se décline en camaïeu, du plus classique au plus inattendu.

Vous y trouverez cependant tous les autres grands classiques : cosmopolitan, long island, marguarita, piña colada, sex on the beach, tequila sunrise, daiquiri, caipirinha, caipiroska etc.

Pratique. Ouvert du mercredi au dimanche de 18h à 2h du matin. Plus d'informations 06 51 31 60 64 ou mint.rouen@gmail.com