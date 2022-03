Cette année, l’écomusée accueille Simonetta Ferrarin et son étalon Guerci’s J’Adore. Pour cette nouvelle édition, d’autres étalons seront présentés montés, attelés prouvant les nombreuses possibilités de chevaux réputés difficiles. Outre J’Adore, le public pourra admirer des présentations montées avec Vidocq d’Albe et Opéra 42 et des présentations avec l’étalon Scipion de Prainville et l’entier Bingo d’Arzembouy d’Edmond Vicq avec un attelage de prestige.



Ecoutez, Evelyne Morin, Coordonatrice de l'événement.

Fête du cheval Percheron : "Le Percheron, J'adore !"