Accident matériel à Elbeuf

Mercredi 6 août à 15h, le Groupe de Sécurité de Proximité est requis pour se rendre rue Isidore Lecerf à Elbeuf, car des jeunes tenteraient de dissimuler une voiture après avoir heurté un mur.

Lorsque les policiers arrivent sur les lieux, ils constatent que des jeunes s'affairent autour d'une Citröen C4 et qu'une trace de choc est visible sur le côté avant gauche du véhicule. A la vue des forces de l'ordre, ils rentrent immédiatement dans l'immeuble. Les policiers constatent que des pignons de briques d'une porte d'entrée ont été endommagés.

Le Groupe de Sécurité de Proximité s'emploie à une enquête de voisinnage. L'un des voisins affirme que le conducteur du véhicule est monté au deuxième étage. Les policiers se rendent au second étage et sont accueillis par un homme qui affirme que le jeune est bien chez lui. Le conducteur, né en 1993 et demeurant à Saint-Aubin-les-Elbeuf, se présente et avoue qu'il conduisait le véhicule, appartenant à sa mère. Il explique s'être retrouvé face à un autre véhicule et avoir donné un brusque coup de volant pour l'éviter avant de percuter la porte d'entrée.

Il avait presque 1g d'alcool par litre de sang et a avoué avoir consommé du cannabis quelques heures auparavant.

Il a été placé en garde à vue pour accident matériel, conduite sous l'empire d'un état alcoolique et conduite sous l'emprise de produits stupéfiants.