L'AS Cherbourg en Division d'Honneur

La nouvelle est tombée dans la matinée : l'AS Cherbourg évoluera en Division d'Honneur (DH) la saison prochaine. La Direction Nationale du Contrôle de Gestion a donné raison au club de Gérard Gohel qui l'avait saisi, afin d'éviter de jouer au 7e niveau français, la Division Supérieure Régionale (DSR)

Grâce à la dérogation obtenue par la Ligue de Basse-Normandie, Cherbourg jouera dans un championnat composé de quinze équipes contre quatorze traditionnellement. Des derby entre Cherbourg et Tourlaville seront donc au programme l'an prochain ! Les équipes B et C de l'ASC gardent donc aussi leur place en DSR et en DHR.

Le président du club, à quelques heures de ses congés d'été, était bien sûr satisfait, ce jeudi matin : "C'est la fin d'un long feuilleton pendant lequel nous n'avons pas été beaucoup aidés... Je remercie beaucoup les gens qui nous ont tout de même soutenus."

Rappelons qu'il y a trois ans, le club asciste évoluait encore en championnat National, 3e division française.