Bayeux salue la mémoire de Philippe Trombetta

Directeur de l'agence bayeusaine du journal "14 annonces", membres du club Kiwanis, Philippe Trombetta était un passionné d'histoire et notamment de la période de la seconde guerre mondiale.

Aujourd'hui, jeudi 7 août, la Ville de Bayeux lui rend hommage.

"Homme de conviction et d’action, Philippe avait su depuis 20 ans mettre son sourire, son énergie et sa générosité au service de Bayeux, de ses commerces et de ses associations. Dans de nombreux dossiers, en tant que co-Président d’Espace Action, Philippe s’est révélé un partenaire essentiel et un relais constructif et efficace entre la municipalité et les commerçants. Membre du Kiwanis, il a contribué activement à nombre d’actions essentielles. Il laisse derrière lui le souvenir d’un travail formidable et unanimement salué. Au nom de la ville de Bayeux, et de ses élus, je souhaite m’associer à la douleur de ses proches. Que son épouse et ses deux enfants soient assurés de notre profonde sympathie", a déclaré Philippe Gomont, le maire de Bayeux.