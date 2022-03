Cherbourg : prison ferme pour l'ex-conjoint violent

Lundi 4 août, la police de Cherbourg a été alertée pour des violences conjugales, dans la matinée. Un jeune homme de 23 ans a frappé son ex-compagne chez qui il était pourtant hébergé.

La jeune femme présentait des traces de coups au dos, sur une épaule, à un œil et à une pommette ainsi qu'au crâne, et souffrait des jambes. Placé en garde à vue le lendemain, il a reconnu les faits. L'homme a fait l'objet d'une présentation au Procureur de la République dans le cadre d'une ''reconnaissance préalable de culpabilité''.

Ce dernier lui a proposé une peine d'un an d'emprisonnement, dont 7 ferme et 4 avec sursis et mise à l'épreuve. Un sursis antérieur de 4 mois a été révoqué. L'homme devra purger une peine de 11 mois. L'homme a été écroué à la maison d'arrêt de Cherbourg.