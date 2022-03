SM Caen : La Ligue 1 selon Patrice Garande...

Ce samedi 9 août, le SM Caen retrouvera la Ligue 1 à Évian et Patrice Garande deviendra le 7e entraîneur dans l'histoire du club à mener un groupe dans l'élite du football français. Le mentor normand est prêt au combat des 38 journées qui doivent aboutir sur un maintien des "rouge et bleu" et l'a dit à Sylvain Letouzé.